Школьный конфликт толкнул новокузнечанку на преступление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодая новокузнечанка решила отомстить своей бывшей однокласснице и подожгла ее дом. За это преступление женщине придется поплатиться.

В одном из домов частного сектора в Новокузнецке случился пожар. Огонь полыхал с такой силой, что полностью уничтожил жилище. Ущерб оценили в 350 тысяч рублей, а позже следственно-оперативная группа обнаружила на месте пожара следы поджога.

Вскоре удалось установить и личность поджигателя – точнее, поджигательницы. Ею оказалась 20-летняя новокузнечанка. После того, как женщина была задержана, она призналась, что является одноклассницей хозяйски дома. Между женщинами еще в детстве сложились неприязненные отношения. Теперь же новокузнечанка дождалась, когда одноклассницы не будет дома, а потом подожгла дом. Когда пламя разгорелось, поджигательница стала кричать о пожаре и звать на помощь.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.