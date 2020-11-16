Морозы до -23 градусов придут в Кузбасс на неделе Фото: Иван ВИСЛОВ

На наступившей неделе тепла в Кузбассе можно не ждать. И днем, и ночью синоптики прогнозируют морозы и снег.

В ночь на вторник, 17 ноября в Кузбассе похолодает до -10…-15 градусов. Местами столбики термометров опустятся еще ниже: до -17…-22. Днем же температура воздуха составит -5…-10 градусов. Впрочем, кое-где будет намного холоднее – до -15. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, а также местами небольшой снег, изморозь и туман.

В ночь на среду, 18 ноября, морозы лишь усилятся: столбики термометров опустятся до -12...-17 градусов, местами – до -22. Ветер слегка усилится и сменит направлением на юго-западное, однако тепла это не принесет. Синоптики прогнозируют -7…-12 градусов. Небольшой снег пройдет местами ночью, однако уже днем он выпадет по всей территории Кузбасса.

В ночь на четверг, 19 ноября, средняя температура воздуха опустится на пару градусом, минимальных же отметок в -23 градуса она достигнет лишь местамиднем воздух прогреется лишь до -9…-14 градусов. Сохранятся юго-западный ветер и снег.

А вот в ночь на пятницу, 20 ноября, будет немного теплее. Столбики термометров будут держаться в пределах -12…-17 градусов. Ветер сменит направление на западное и усилится до 5-10, а местами при порывах до 15 метров в секунду. днем ожидается -7…-12 градусов, небольшой и умеренный снег.