Банк УРАЛСИБ принял участие в акции «Финансовый экспресс» в Кемеровской области

В рамках акции «Всероссийская неделя сбережений» в Кемеровской области прошел информационно-просветительский проект «Финансовый экспресс». Впервые мероприятие было организовано полностью в онлайн формате. Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Эксперты Банка УРАЛСИБ принимали участие на нескольких площадках, направленных на разные категории населения, рассказывали о финансовой безопасности, особенностях выбора финансовых продуктов, способах планирования семейного бюджета.

Директор по управлению розничными продажами в сети Банка в Кемеровской области Татьяна Солдатова провела онлайн урок по финансовой грамотности для старшеклассников Гурьевского городского округа. Особый интерес участников урока вызвали темы, как избежать мошенничества в интернете и способы экономии личного бюджета.

Руководитель группы ипотечного кредитования кемеровского офиса Банка УРАЛСИБ Людмила Дзырина рассказала об ипотечных программах Банка, в том числе с господдержкой и специальных программах для многодетных семей.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ежегодно принимает участие в информационно-просветительском проекте «Финансовый экспресс» в Кемеровской области и является долгосрочным партнером областной администрации в сфере финансовой грамотности

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (ген. лиц. Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service.

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