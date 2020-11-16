Ростехнадзор предотвратил гибель людей на шахте в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Ростехнадзор предотвратил возможную гибель людей на шахте в Кузбассе. Из-за ряда нарушений мог прогреметь взрыв.

По время проверки сотрудники ведомства установили, что на шахте в Ленинске-Кузнецком нарушаются обязательные нормы и правила промышленной безопасности. В частности, в горных выработках эксплуатировались датчики газовой защиты с истекшим сроком поверки - три датчика метана, 36 датчиков оксида углерода, 10 приборов контроля запыленности воздуха. Устройство долговременного хранения данных от основных измерительных каналов системы АГК не было исправно. Также не проводилась ежемесячная проверка правильности показаний стационарных метанометров и проверка датчиков оксида углерода, находящихся в эксплуатации, из-за отсутствия проверочной смеси.

Все это могло привести к загазированию, взрыву и гибели людей. Ленинск-Кузнецкий городской суд признал юрлицо виновным и постановил остановить деятельность по ведению горных работ и спуска людей в шахту на 90 суток.

Решение исполнили судебные приставы. При этом руководитель шахты был предупрежден об административной, а также уголовной ответственности в случае незаконного возобновления работы.