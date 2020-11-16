На металлургическом комбинате в Новокузнецке произошло ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На крупном металлургическом комбинате в Новокузнецке произошло ЧП. Внештатная ситуация возникла еще 13 ноября.

На крупном новокузнецком предприятии остановился конвертер в результате повреждения трубопровода.

-В конвертерном цехе при проведении плавки в конвертере вышел из строя механизм подъема юбки кессона, в результате предпринятых действий по подъему юбки кессона, произошло повреждение подводящего трубопровода котла-утилизатора. Плавку слили в штатном режиме. Конвертер был остановлен, - цитирует представителей компании Интерфакс-Сибирь.

В результате инцидента сталеплавильные мощности были перераспределены между другими конвертерами, проведены восстановительные работы. По имеющейся информации, пострадавших нет, ущерб от произошедшего оценивается.