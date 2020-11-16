Мэр Кемерова в день юбилея опубликовал свою детскую фотографию

Илья Середюк отмечает 45-летие. Фото: Администрация Кемерова

Мэр Кемерова Илья Середюк в день своего юбилея опубликовал в соцсетях детские фотографии. В понедельник, 16 ноября, градоначальнику исполнилось 45 лет.

Мэр Кемерово в день юбилея опубликовал свою детскую фотографию. Фото: Администрация Кемерова

Илья Середюк родился в областном центре в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», получил квалификацию инженера-экономиста.

Работу в администрации Кузбасса начал в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, затем - советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 год занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. С 2003-го назначен начальником управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, а в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.

С 13 марта 2011 года Илья Середюк занимал пост главы Кемеровского муниципального района. С 2015-го работал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии.

В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов он был назначен исполняющим обязанности главы города Кемерово. На выборах 18 сентября за него проголосовало 78,57 процента кемеровчан, пришедших на избирательные участки.