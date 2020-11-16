Россельхозбанк поможет в продвижении более 500 региональных брендов с помощью экосистемы «Своё. Родное»

Все они примут участие в отборе и комплексной программе поддержки, разрабатываемой министерством. Одним из ключевых мероприятий по продвижению уникальных региональных продуктов станет размещение их производителей на цифровой платформе «Своё. Родное» Россельхозбанка, который выступает генеральным партнером конкурса. Это позволит предприятиям малого и среднего бизнеса найти новых клиентов и реализовать свою продукцию напрямую, без посредников. Кроме того, компании смогут предложить туристические услуги. Почти каждый третий бренд участвует в номинации Россельхозбанка «Загляните на огонёк», критерием отбора в которой является способность продукта привлекать туристов в регион.

Россельхозбанк также разместит изображения продукции на своих банковских картах. Таким образом, производители получат уникальную возможность заявить о себе не только в пределах своего региона, но и на всю страну: РСХБ обслуживает порядка 7 миллионов клиентов.

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