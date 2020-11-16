Годовалая девочка выпала с третьего этажа в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе из окна третьего этажа выпала годовалая девочка. За ребенком не уследила пьяная мать.

Как было установлено следствием, в июле 28-летняя жительница Таштагола после употребления горячительных напитков отправилась спать. При этом в одной из комнат было полностью открыто окно, оснащенное москитной сеткой. Девочка смогла взобраться на подоконник и выпала из окна.

- Прохожие увидели, как из окна 3-го этажа жилого дома выпал ребенок, вызвали скорую помощь и сотрудников полиции, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Необходимо отметить, что семья состояла на профилактическом учете. Со следствием женщина сотрудничала.

Суд, рассмотрев все обстоятельства произошедшего, назначил женщине штраф в размере трех тысяч рублей.