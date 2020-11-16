Глава Россельхозбанка рассказал «Единой России» о поддержке аграриев

После приветственного слова первого заместителя руководителя фракции Адальби Шхагошева. Борис Листов рассказал об итогах работы банка за 20 лет, поддержке аграрно-промышленного комплекса и роли РСХБ в развитии сельских территорий, а также ответил на вопросы парламентариев.

Ключевыми задачами Россельхозбанка Борис Листов назвал помощь бизнесу в сохранении рабочих мест и производственных мощностей.

«Во-первых, в такое непростое время мы должны поддержать бизнес в его планах сохранить рабочие места, а значит - доходы людей. Ни в коем случае нельзя допустить массовой безработицы и падения уровня жизни. Во-вторых, сегодня рынки стремительно меняются. Фактор тотальной неопределённости больше не переменная глобальной экономики, а ее характерная черта. Кризис влияет и на агропром – одну из самых успешных отраслей национальной экономики. Цель нашей работы – помочь компаниям АПК перестроиться, найти новые точки роста, повысить рентабельность и технологический уровень, диверсифицировать каналы продаж», - отметил глава банка, добавив, что в конечном счете необходимо надежно обеспечить продовольственную безопасность России.

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