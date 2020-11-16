Бригада московских врачей завершила работу в ковидных госпиталях Кузбасса. Фото: Минздрав Кузбасса

Бригада московских врачей завершила работу в «красной зоне» ковидных госпиталей Кузбасса. В течение двух недель они помогали своим коллегам.

Шестеро сотрудников ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России завершают работу в Кузбасской клинической больницы имени Беляева в Кемерове и Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. По поручению министра здравоохранения России терапевты и реаниматологи помогали в лечении пациентов с коронавирусом в «красных» зонах.

Оценивая результат совместной работы в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, московские врачи отметили высокий уровень организации лечебного процесса, правильность применяемых подходов к диагностике и лечению болезни, а также серьезный уровень подготовки медицинского персонала ковидного госпиталя.

Оценили столичные специалисты и возможности ковидного стационара, где оказывают помощь не только по основному заболеванию, но и специализированную помощь по терапевтическому, хирургическому, гинекологическому профилям пациентам с коронавирусной инфекцией.

А кузбасским врачам опыт москвичей помог в работе с пациентами от 65 лет и старше, имеющими сопутствующие патологии такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия и т.д.

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