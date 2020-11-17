Как долго 20-градусные морозы продержаться в Кузбассе Фото: Анна ШИПИЛИНА

Минувшая ночь оказалась довольно холодной в Кузбассе: в Кемерове столбики термометров опустились до -20. Как долго продержится в регионе такая температура, сообщили синоптики.

По данным портала «Гисметео», ночь на вторник, 17 ноября, была одной из самых холодных на этой неделе. В Кемерове столбики термометров опустились до -20 градусов, В Анжеро-Судженске -21, а в Тисуле – 17 градусов мороза. А вот на юге было теплее: в Новокузнецке -10 градусов, в Междуреченске -11, а в Шерегеше 14 градусов мороза. В течение ближайших дней ночные температуры постепенно будут расти на севере области: уже в ночь на субботу в Кемерове ожидается лишь -7 градусов, а в воскресенье – пять градусов мороза. На юге же по ночам пока будет держаться температура -10…-13 градусов, однако в субботу также потеплеет до -6…-8 градусов.

Погода в Кемерове. ФОТО: Гисметео

Дневные же температуры на территории Кузбасса до среды будут понижаться. И если во вторник синоптики прогнозируют -5…-6 градусов на юге региона и -8…-10 на севере, то в четверг на территории всего региона днем воздух прогреется лишь до -8…-11 градусов.

И уже с пятницы начнет постепенно теплеть. По данным Гисметео, с субботы, 21 ноября, до вторника, 24 ноября, ожидается от двух до пяти градусов мороза на всей территории области. При этом разница между дневными и ночными температурами будет незначительной. После этого холода вновь вернутся.