Суд снизил наказание рабовладельцам из Кузбасса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из жительниц Кузбасса попала практически в рабство, поверив незнакомым людям. Сейчас люди, которые издевались над ней, находятся в колонии. Адвокаты обжаловали решение суда, и наказание им было снижено.

В июне 2015 года 54-летняя жительница Мариинска и ее 23-летний сын у родственников в Кемерове познакомились с девушкой,страдавшей психическим заболеванием. Приемные родители выгнали из дома, и ей было негде жить. Женщина предложила девушке поехать к ним, помогать по дому, а взамен они станут кормить и одевать ее.

Но как только девушка переступила порог чужого дома, ей запретили выходить на улицу и общаться с соседями. Девушка превратилась в рабыню: 54-летняя женщина заставляла выполнять всю работу по дому, оскорбляла, била ногами, резиновой и железной палкой, наносила порезы ножом. Позже распускать руки стал и сын.

В ноябре 2015 года девушка выбралась из дома, попросила соседку о помощи. В отношении «рабовладельцев» было возбуждено уголовное дело, но в ноябре 2016 года женщина с сыном скрылись. Весной 2019 года их нашли в Иркутской области и доставили в Мариинск.

- Подсудимые были признаны виновными в использовании рабского труда, совершенного с применением насилия, а женщина в том числе и с изъятием документа, удостоверяющего личность, - сообщает официальный представитель Мариинского суда. - Мужчине тогда было назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев, а его матери - в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Однако адвокаты осужденных сразу же, в декабре 2019 года, подали апелляционные жалобы. В результате суд обоим осужденным снизил назначенное наказание до трех лет пяти месяцев лишения свободы.