Появилось новое видео с дракой начальника колонии с посетителем магазина в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кузбасс"

Новое видео, на котором запечатлена драка начальника колонии и посетителя магазина, появилось в социальных сетях.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как из магазина выходят сначала супруг продавщицы, а следом за ним начальник ИК-37. Он буквально выволакивает на улицу мужчину, а далее видны лишь движения рук: начальник колонии явно бьет несколько раз оппонента.

Напомним, конфликт произошел в одном из магазинов по продаже пива. Мужу продавщицы не понравилось, что сотрудники колонии разговаривали с его супругой в развязной манере, используя нецензурную лексику. Он сделал замечание, и после этого между мужчинами разгорелась словесная перепалка. Далее конфликт перешел на улицу, где начальник ИК-37 ударил мужа продавщицы.

В настоящее время ГУФСИН проводит служебную проверку. Также конфликтом заинтересовались сотрудники следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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