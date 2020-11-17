Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Как стало известно, еще четверо жителей Кузбасса, у которых ранее врачи диагностировали коронавирус, умерли.

На утро 17 ноября число случаев летального исхода болезни достигло 322 человек, причем о последних пяти случаях смерти среди пациентов с коронавирусом стало известно на утро 17 ноября.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек, гипертонической болезни, гепатита. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета II типа. Она проживала в Мысках.

У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения I степени. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

Отметим также, что за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 182 человека и достигло 18 663 человек. Одновременно с этим выздоровел и выписан из больниц 241 житель Кузбасса, а общее число выздоровевших сегодня достигло 14 924 человек. Кроме того, в больницах находятся 3417 кузбассовцев, а под медицинским наблюдением - еще 9610 человек.