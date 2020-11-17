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Коронавирус Covid-19

Еще 182 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки

Оперативный штаб опубликовал актуальные данные на утро 17 ноября
Екатерина РОМАНОВА
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Еще 182 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки

Еще 182 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще у 182 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Такие данные озвучил оперативный штаб Кузбасса.

На утро 17 ноября общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 663 человек. Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. За сутки из больниц выписан еще 241 пациент, а за все время - 14 924 человека.

Вместе с новыми случаями выздоровления отмечены и новые случаи смерти среди пациентов с коронавирусом. Еще четыре человека скончались за минувшие сутки. В общей сложности число умерших достигло 322 человек.

У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек, гипертонической болезни, гепатита. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета II типа. Она проживала в Мысках. У мужчины 1975 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне ожирения I степени. Он проживал в Кемерове. У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 3417 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 9610 человек.

Коронавирус в Кузбассе