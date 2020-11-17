Новокузнецк снова в лидерах по заболеваемости коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом жителей региона. Еще у 182 человек за минувшие сутки диагностирован коронавирус.

Больше всего новых заболевших за минувшие сутки выявили в Новокузнецке - 45 человек. На втором месте - Кемерово. Здесь диагноз подтвердился у 44 жителей. В Белове - 17 заболевших, в Прокопьевске - 11, в Мысках - девять, в Междуреченске - восемь, в Ленинске-Кузнецком - семь, в Осинниках - шесть, в Кемеровском МО - пять.

По четыре человека заболели в Калтане и Беловском муниципальном районе.

По три новых пациента с коронавирусом - в Анжеро-Судженске, Ижморском и Топкинском муниципальных округах, Полысаеве и Новокузнецком муниципальном районе.

По два заболевших коронавирусом за сутки выявили в Березовском и Киселевске.

По одному - в Промышленновском и Тяжинском муниципальных округах, а также в Таштагольском муниципальном районе.