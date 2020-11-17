В Кузбассе мужчина выжил после удара током в 10000 вольт

В Кузбассе мужчина выжил после удара током в 10 000 вольт. Пострадавшего экстренно доставили в ожоговый центр.

В больницу Ленинска-Кузнецкого доставили 25-летнего мужчину в очень тяжелом состоянии. Он получил производственную травму - ожоги четвертой степени вследствие удара электрическим разрядом мощностью 10 000 вольт. Провести операцию было решено в ожоговом центре Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского

- Как поступил в больницу, не помню, сутки был без сознания в реанимации. Кожу на руках прожгло до костей. Особенно пострадала левая, - вспоминает сам пациент. - Заведующий ожоговым отделением Евгений Михайлович Альтшулер сразу взялся за мой случай/ и, как только меня вывели из шокового состояния, сделали первую операцию.

Как рассказали в медучреждении, у мужчины был дефект правой ладони в результате глубокого ожога. Для проведения операции хирурги взяли кожу с правого предплечья пациента. Левая рука, которая и вывела ток, получила более обширный дефект, который начинался с середины предплечья и переходил на ладонь. Электрическим разрядом оказались повреждены сухожилия сгибателей и локтевая артерия, которая при электротравме погибла сразу. Эту рану хирурги закрыли паховым кожно-жировым лоскутом длиной 25 сантиметров.

- Закрыв дефект паховым лоскутом, мы создали полноценный кожный покров, который позволит в последующем восстановить утраченный сухожильный аппарат и функцию пальцев, - рассказал Евгений Альтшулер.