Видео: В Кузбассе сносят детский сад

В Кузбассе сносят детский сад. Фото: Министерство строительства Кузбасса/ Instagram

Появилось видео, как в Кузбассе сносят один из детских садов. На площадке работает тяжелая техника.

Кадры сноса дошкольного учреждения появились в официальном Instagarm министерства строительства Кузбасса.

«В пгт Яшкино снесли детский сад. Здание постройки 1961 года было признано аварийным. На объект зашла тяжелая техника: конструкция, отслужившая свое, исчезнет из поселкового пейзажа, - пояснили в ведомстве.

Власти добавили, что участок пустовать не будет. Скоро на этом месте строители начнут возводить новый современный сад на 140 мест. Также будет благоустроена прилегающая территория, появятся новые участки и площадки для прогулок.