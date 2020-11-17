100 000 упаковок антибиотиков привезли в Кузбасс ночью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу 100 000 упаковок «Цефтриаксона» поступило в Кузбасс 17 ноября. Леонид Старосвет, министр промышленности Кузбасса рассказал про поступление новой партии лекарств в регион.

- Нехватку данного препарата выявил депутатский корпус в ходе проверок на выходных, - сообщил Леонид Старосвет. - «Цефтриаксона» мы привезли порядка 100 тысяч упаковок. В конце ноября привезем еще дополнительно такой же объем.

Для того, чтобы доставить лекарственные препараты из Красноярская в Кузбасс, потребовалась помощь одного из предприятий, которое предоставило транспорт. Сейчас идет расфасовка груза, его маркировка и отправка в аптеки.

Напомним, это не первая крупная партия лекарственных препаратов, которые прибывают в Кузбасс. Так, в субботу, 14 ноября в регион прилетел самолет с антибиотиками и противовирусными препаратами на борту.

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