В Кемерове объявлен режим «черного неба» Фото: Ирина АВТУШКО

В Кемерове власти объявили режим «черного неба». Это связано с неблагоприятной погодой, из-за которой в воздухе могут накапливаться вредные примеси.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в городе Кемерово возможны неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 17.00 17 ноября до 18.00 18 ноября», - говорится в официальном сообщении.