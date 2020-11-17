Хоккейный «Кузбасс» готовится к четвертому матчу чемпионата России по хоккею с мячом. Фото: bandyvideo.net

Кемеровский клуб «Кузбасс» готовится провести четвертый матч в рамках чемпионата России по хоккею с мячом. Он пройдет во вторник, 17 ноября.

В предстоящей игре, которая пройдет на льду кемеровского стадиона «Химик», игроки примут команду «Водник» из Архангельска. Игра начнется в 19.00 по местному времени.

Напомним, что сейчас «Кузбасс» занимает второе место в первом этапе чемпионата России, уступая лишь красноярскому «Енисею». Подопечные Сергея Большакова одержали победы в трех предыдущих играх с новосибирским «Сибсельмашем», «Уральским трубником» из Первоуральска и нижегородским «Стартом». В активе кемеровчан девять очков. Будущий соперник пока расположился на 12-м месте из 14. В активе «Водника» одно очко после двух сыгранных матчей.