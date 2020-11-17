Подружка невесты обворовала молодоженов в Кузбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница Киселевска предстанет перед судом после того, как побывала на свадьбе. С торжества она ушла с хорошим настроением и деньгами, которые молодоженам подарили гости.

37-летняя жительница Киселевска некоторое время назад вышла замуж. Вместе с новоиспеченным супругом они устроили застолье, пригласили гостей. Когда же праздник подходил к завершению, оказалось, что подаренные молодоженам деньги пропали. Женщина тут же обратилась в полицию.

Вскоре выяснилось, что пакет, в котором было около 100 тысяч рублей, похитила одна из подруг невесты. Когда торжество завершилось, 41-летняя женщина взяла пакет и вышла из банкетного зала. Часть денег тут же переложила в карман одежды, а остальное спрятала на парковке, планируя забрать позже.

Все похищенные денежные средства сотрудники изъяли и вернули молодоженам, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Собранные следствием материалы направлены на рассмотрение в Киселевский городской суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания пять лет лишения свободы.