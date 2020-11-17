«Ростелеком» организовал канал связи для прямой трансляции с открытия горнолыжного сезона в Шерегеше

Компания «Ростелеком» подготовила канал связи для прямого ТВ-эфира из Шерегеша на телеканале «Кузбасс 1». Фото: Сергей ГВРИЛЕНКО.

Компания «Ростелеком» подготовила канал связи для прямого ТВ-эфира из Шерегеша, где на минувших выходных открыли горнолыжный сезон. Телеканал «Кузбасс 1» вел трансляцию около трех часов, только на YouTube ее посмотрели почти полторы тысячи человек.

Курорт Шерегеш стал первым местом в России, где в этом году стартовал горнолыжный сезон. В ходе развлекательных мероприятий участники увидели традиционную шорскую церемонию кормления огня, мини-дирижабль с символикой 300-летия Кузбасса и массовый спуск лыжников и горнолыжников.

«У нашей компании большой опыт организации надежных каналов связи. И не важно, куда нужно подать сигнал: к подножью горы или в центр города, “Ростелеком” готов к нестандартным задачам», — комментирует Егор Кочнев, заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Кемеровского филиала «Ростелекома».

Во время мероприятия гости Шерегеша могли подключиться к бесплатной сети Wi-Fi. Беспроводной доступ в интернет организовал «Ростелеком» по заказу министерства туризма и молодежной политики Кузбасса в прошлом году.

Узнать больше об услугах оператора для корпоративных клиентов можно на сайте kemerovo.rt.ru/b2b и по номеру горячей линии 8 800 200 30 00.

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