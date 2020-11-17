Аграрии чаще всего страхуют тракторы и комбайны – РСХБ

Причем тракторы являются самым часто принимаемым на страхование видом машин, используемых в сельском хозяйстве, - каждый пятый страховой полис оформляется на этот вид техники. К таким выводам пришли эксперты АО СК «РСХБ-Страхование», проведя анализ страхового рынка сельскохозяйственной техники.

Комбайны заняли вторую строчку в списке наиболее часто принимаемой на страхование сельскохозяйственной техники: на них приходятся два из 10 договоров страхования. Причем чаще всего страхуют именно зерноуборочные комбайны.

Замыкают тройку лидеров сеялки, опрыскиватели, плуги и косилки и являются предметом страхования только в каждом десятом случае.

Продолжение читайте далее >>

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

Партнерский материал.