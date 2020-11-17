За год в Кемерове построят школу за миллиард рублей

Первая свая на месте строительства школы. ФОТО: пресс-служба АПК.

На проспекте Притомском в Кемерове началось строительство новой школы на 1050 учеников. Срок ее сдачи назначен на декабрь 2021 года.

Новая школа - это здание в четыре этажа общей площадью почти 17,5 тысячи квадратных метров. Для того чтобы построить школу и оснастить в соответствии с современными требованиями, из федерального бюджета направят более миллиарда рублей, а из регионального - 215,3 миллиона.

- Микрорайон 15а в Кемерове активно застраивается, здесь живет много молодых семей с детьми. Пока ребята ходят в школы соседнего района, но из-за большого количества учеников занятия там проходят в две смены. К тому же добираться до этих школ не всегда удобно. Новое учебное заведение, в котором смогут учиться более тысячи детей, решит эти проблемы, - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время торжественной церемонии забивки первой сваи.

Отметим также, что школа строится в рамках нацпроекта «Образование». Проект этой школы - типовой, такие школы уже построены в Лесной Поляне и Рудничном районе Кемерова. У здания усиленный сейсмостойкий каркас, утепленные кирпичные стены. При этом особое внимание уделено экологичности материалов и пожарной безопасности.

На 1-м этаже школы разместится блок начальных классов: учебные классы, группы продленного дня, спальни и игровые. В школе будет несколько спортивных залов с душевыми, трудовые мастерские, библиотека с инфоцентром, хореографические залы и отдельные кабинеты с лабораториями для физики, химии, астрономии. В цокольном помещении планируют организовать спортивный тир.