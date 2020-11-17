В Кузбасс придут морозы до -25 градусов Фото: Мария АНАНОВА

В Кузбасс в ближайшие сутки придут морозы до -25 градусов. В регионе продолжает холодать.

По уточненным прогнозам Кемеровского гидрометцентра, в ночь на среду, 18 ноября, по области ожидается -13… -18 градусов, местами до -25. Днем воздух прогреется до -12… -17 градусов, правда, в отдельных районах будет теплее: -6… -11.

Северо-западный ветер с переходом на западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, местами будет наблюдаться изморозь, туманы и гололедица.

В Кемерове ночью 18 ноября прогнозируется -19… -21 градус, днем потеплеет до -12… -14. Ночью пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков, на дорогах ожидается гололедица.