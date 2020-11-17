А в Кузбассе? Роспотребнадзор сообщил о мутации коронавируса в Сибири Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на онлайн-симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19» сообщила о новой мутации коронавируса, которая формируется в Сибири.

«Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями», - цитирует Анну Попову ТАСС.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что своей, отдельной, разновидности вируса в Сибири нет, а выявляют лишь единичные варианты его мутаций.

Вопрос, как обстоят дела с мутациями коронавируса в Кузбассе, мы адресовали региональному Роспотребнадзору. Ответ на этот вопрос мы рассчитываем получить во время брифинга, который состоится в четверг, 19 ноября. Следите за нашими публикациями!