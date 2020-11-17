Собака откусила кемеровчанке губу и нос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычное семейное торжество закончилось для кемеровчанки травмами. На гостью напала хозяйская собака и откусила часть носа и верхнюю губу.

Женщина не в первый раз приходила в гости и была «знакома» собаке, поэтому домашнего питомца не стали изолировать. Но в какой-то момент собака набросилась на гостью и откусила ей кончик носа и верхнюю губу. Женщину с травмами доставили в Кузбасскую областную больницу имени Беляева. Там специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии провели ей первую операцию, восстановив верхнюю губу.

Теперь же наступил следующий этап спасения лица женщины - ей предстоит восстановить нос. Во время первой из операций из лоскута мягких тканей, взятых со щеки, ей реконструировали нос, восстановив анатомические функции органа. Вторым этапом стала пластическая операция, которая поможет свести к минимуму эстетические дефекты, восстановить черты лица. Впереди реабилитация и еще одна операция.

- Она будет через полгода, не ранее. Мы уже будем создавать каркас, подсаживать собственный хрящ, чтобы нос имел форму. В идеале останутся тонкие линейные рубцы, которые будут прятаться в естественных морщинках, их будет практически не видно. И нос будет иметь форму, максимально приближенную к той, что была до травмы, - рассказала челюстно-лицевой хирург Мария Малых.