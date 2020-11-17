20 человек эвакуировались из горящей многоэтажки в Кузбассе. Фото: ЧП Кузбасс/ Instagram

В Кузбассе из горящей многоэтажки эвакуировались 20 человек. Еще четырем жильцам понадобилась помощь пожарных.

Днем во вторник, 17 ноября, в Анжеро-Судженске загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. Об этом спасателям сообщили очевидцы. На место было направлено несколько пожарно-спасательных подразделений. К их прибытию квартира уже горела открытым пламенем, при этом на балконе находился хозяин жилища.

- Специалисты в составе звена газодымозащитной службы, используя специальное спасательное устройство, по лестничным маршам вывели мужчину из задымленного помещения. Вместе с тем еще три человека были спасены с девятого этажа, также с использованием спасустройств, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Кроме того, 20 жильцов подъезда еще до прибытия пожарных сами эвакуировались на улицу.

Одновременно со спасением людей спасатели нашли и ликвидировали возгорание. В результате пожара в кухне обгорели вещи и мебель на общей площади 15 квадратных метров. В качестве предварительной причины называется неосторожность при приготовлении пищи.

- Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 14 человек, - добавили в ведомстве.