ХК «Кузбасс» потерял первые очки в чемпионате России по хоккею с мячом. Фото: bandyvideo.net

Кемеровский хоккейный клуб «Кузбасс» потерял первые очки в чемпионате России по хоккею с мячом. Тем не менее, команда продолжает занимать одну из верхних строк турнирной таблицы.

Во вторник, 17 ноября, подопечные Сергея Большакова принимали на своем льду архангельский «Водник». Матч завершился со счетом 5:5. В составе «Кузбасса» мячи в ворота соперника забили Артем Савельев, Богдан Павенский, Вадим Стасенко, Александр Баздырев (все – в первом тайме) и снова Богдан Павенский – за четыре минуты до конца матча. Итог - одно очко в копилку за ничью.

Таким образом, после четырех игр «Кузбасс» расположился на четвертом месте в турнирной таблице, пропустив вперед «СКА-Нефтяник» из Хабаровска и «Динамо-Москва» также с 10 очками и красноярский «Енисей» с 12 очками.

Следующая игра состоится 21 ноября на выезде против московского «Динамо». И это будет шансом поменяться местами.