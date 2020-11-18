В Кузбассе заработал центр для жалоб и обращений жителей. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе начал работу центр для жалоб и обращений жителей. Он будет принимать вопросы по любым сферам – от ЖКХ до здравоохранения, транспорта, экологии и т.д.

Отметим, что Кузбасс стал вторым в Сибири, где открылся Центр управления регионом. Его главная цель – обратная связь с людьми.

-Улучшение качества обратной связи с жителями Кузбасса является одним из важнейших направлений нашей работы. Благодаря взаимодействию с людьми мы вовремя узнаем о сложных ситуациях и можем отреагировать на них. В новом Центре управления будет происходить мониторинг и обработка всех сообщений, поступающих в адрес органов исполнительной власти и муниципалитетов на любых площадках, в том числе в социальных сетях. Появится единая карта обращений, что позволит чиновникам разных уровней более эффективно взаимодействовать с кузбассовцами, оперативно решать проблемы людей и не допускать их повторного возникновения, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, теперь можно оставить вопрос на официальной странице губернатора или муниципалитета, в городских сообществах или в своем личном аккаунте. Ответ будет получен на той же площадке. Также в ЦУРе фиксируют обращения граждан, поступившие в приемные органов власти и оставленные на сервисе госуслуг.

Темы вопросов не ограничены – это ЖКХ, соцзащита, здравоохранение, транспорт, образование, труд и занятость, экология, строительство, энергетика и промышленность.

Власти региона отмечают, что при центре будет работать координационный совет. Его задача – анализировать проблемы и разрабатывать способы их решения, а также недопущения в будущем.