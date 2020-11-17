Поиск 12-летней девочки объявлен в Кузбассе. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе волонтеры объявили поиск 12-летней девочки. Она ушла в школу и не вернулась домой.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» опубликовали информацию о пропаже 12-летней Снежаны Захаровой. Девочка ушла в школу во вторник, 17 ноября, но домой с занятий не вернулась. Она проживала в селе Силино в Кемеровском районе.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Была одета в фиолетовую горнолыжную куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, фиолетовую шапка с помпоном.

С собой у девочки был темно-синий рюкзак и темно-синий мешок со сменной обувью.

Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки или готов помочь волонтерам, просят позвонит по телефону 8-800-700-54-52 или 112.