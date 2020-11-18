В Кузбассе проводится проверка по факту гибели двух мужчина на пожаре Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту гибели на пожаре двух мужчин. Возгорание заметили соседи.

17 ноября около 15.00 поступило сообщение, что в жилом доме в городе Мариинске после тушения пожара обнаружены тела 40- и 41-летнего мужчин. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Как было предварительно установлено, днем старший мужчина пил спиртное у товарища. При этом мужчины курили в доме. В какой-то момент соседи заметили задымление и вызвали сотрудников МЧС.

-Спасатели, ликвидировав пожар, обнаружили тела мужчин. По предварительным данным, очаг возгорания располагается на полу в одной из комнат, - рассказали в СУ СК России по кемеровской области. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.