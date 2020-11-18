Прекращены поиски пропавшего ребенка в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщают о прекращении поисков 12-летней девочки, которая пропала 17 ноября.

- Найдена, жива! Большое спасибо всем откликнувшимся! – сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 12-летняя жительница села Силино Кемеровского района ушла из дома и не вернулась 17 ноября 2017 года. как только стало известно об исчезновении ребенка, волонтеры объявили ее поиски. Подробности, где и при каких обстоятельствах была обнаружена девочка, не сообщается. Известно лишь то, что объявление о завершении поисков появилось около полуночи.