Еще три пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 18 ноября стало известно еще о трех умерших кузбассовцах, у которых ранее врачи диагностировали коронавирус.

Согласно данным оперативного штаба, число случаев летального исхода болезни достигло 325 человек, причем о последних трех случаях смерти среди пациентов с коронавирусом стало известно на утро 18 ноября.

У женщины 1954 года рождения из Таштагольского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологии.

У женщины 1971 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

У мужчины 1949 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

Отметим также, что за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 178 человек и достигло 18 841 человека. При этом выросло и число тех, кто победил ковид. За сутки выздоровели и выписаны из больниц 199 жителей Кузбасса, а общее число выздоровевших сегодня достигло 15 123 человек. Кроме того, в больницах находятся 3393 кузбассовца, а под медицинским наблюдением - еще 9827 человек.