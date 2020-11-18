На 178 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще у 178 кузбассовцев подтвердился коронавирус. Такие данные озвучил оперативный штаб Кузбасса.

На утро 18 ноября общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 841 человека. Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. За сутки из больниц выписаны еще 178 пациентов, а за все время пандемии коронавируса - 15 123 человека.

Вместе с новыми случаями выздоровления отмечены и новые случаи смерти среди пациентов с коронавирусом. Еще три человека скончались за минувшие сутки. В общей сложности число умерших достигло 325 человек.

У женщины 1954 года рождения из Таштагольского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкогематологии.

У женщины 1971 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и ожирения.

У мужчины 1949 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 3393 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9827 человек.