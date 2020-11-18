1,3 миллиарда рублей получит Кузбасс на выплаты семьям с детьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для того, чтобы поддержать семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет, в Кузбасс поступит порядка 1,295 миллиарда рублей.

Распоряжение о выделении денег подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

- На поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет в Кузбассе с начала года направлено более трех миллиардов рублей, в том числе 500 миллионов выделено из регионального бюджета. Пособия выплачиваются на более чем 61 тысячу детей из примерно 50 тысяч семей. Эта мера поддержки особенно важна в период пандемии, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, такие выплаты получают жители Кузбасса, у которых есть один ребенок или несколько детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Главное условие для получения материальной поддержки – размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. В 2020 году это 10 389 рублей. Мера поддержки действует в течение 12 месяцев со дня обращения. Размер компенсации в 2020 году составляет 5 389 рублей на каждого ребенка.

Для того, чтобы получить выплату, необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или непосредственно в органы социальной защиты населения по месту жительства.