Первая вертолетная площадка для санавиации открылась в Кузбассе Фото: Александр ГЛУЗ

Первая в Кузбассе вертолетная площадка для санавиации при городской больнице в Мариинске открыта. В скором будущем такие же площадки появятся и при других кузбасских больницах.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, теперь благодаря новой площадке авиамедицинские бригады Кемеровского областного центра медицины катастроф смогут оперативно транспортировать тяжелобольных и пострадавших в ДТП.

- До конца года по всему Кузбассу будут готовы 25 вертолетных площадок. На их строительство и оснащение из регионального бюджета направлено более 10 миллионов рублей. Развитие санавиации существенно повысит доступность экстренной медпомощи для жителей отдаленных территорий. Вертолеты смогут за короткий срок доставить в больницы пациентов из любой точки Кузбасса, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Вертолетные площадки, предназначенные для санавиации, расположатся неподалеку от медицинских учреждений в Топках, Анжеро-Судженске, Мариинске, Осинниках, Прокопьевске, Киселевске, Белове, Гурьевске, Березовском, Междуреченске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Яшкине, Верх-Чебуле, Тяжине, Тисуле, Таштаголе, Яе, Белогорске, Зеленогорском, Промышленной. Максимальное время, за которое скорая помощь будет преодолевать расстояние от места посадки до больницы, будет составлять 15 минут. А в 2021 году в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» Минздрав Российской Федерации предоставит региону вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем. Предполагается, что за первый год работы количество летных часов достигнет 400, а финансировать обслуживание техники будет Минздрав России.