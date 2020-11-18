Студенческое общежитие за 581 миллион рублей начали строить в Кемерове, ФОТО: кадр видео пресс-службы КемГУ

Новое общежитие для студентов КемГУ начали строить на бульваре Строителей в Кемерове.

О том, что забиты первые сваи под фундамент будущего общежития, сообщает пресс-служба КемГУ. Момент вбивания первой из них запечатлели на видео и разместили в Инстаграме университета.

«Минобрнауки выделило Кемеровскому госуниверситету 581 миллион рублей на строительство современного студенческого общежития на территории восточного кампуса вуза. Сегодня забиты первые сваи», - говорится в сообщении, которое сопровождает видео.

Также в университете сообщили, что строительство общежития планируют завершить к 2023 году.

Отметим, что на территории КемГУ идет реконструкция учебного корпуса № 8, расположенного на бульваре Строителей, 49. Наряду с реконструкцией здесь возводят 7-этажную пристройку. В будущем в общежитии разместятся 350 студентов, само же здание будет находиться рядом с учебными корпусами и бассейном «Сибирь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корпус КемГУ переделают под общежитие

Недолго осталось существовать восьмому корпусу КемГУ - по крайней мере в том виде, как оно известно сейчас. Планируется, что к декабрю 2022 года его переделают под общежитие. (подробности)