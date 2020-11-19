Магнитная буря в Кузбассе: чего ждать и кому стоит поберечься Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кузбасс со дня на день надвигается очередная магнитная буря. Есть те, для кого возмущение магнитосферы не пройдет бесследно.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН вновь предупредили о приближении магнитных бурь. Правда, если еще неделю назад специалисты в качестве опасных дней называли 20 и 22 ноября, то сейчас данные об активности Солнца подкорректированы.

Так, возбуждение магнитосферы на уровне 4 Кр будет наблюдаться 22, 24 и 25 ноября. остальные дни обещают быть относительно спокойными.