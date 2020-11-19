Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Кузбассе

В Кузбассе растет печальная статистика Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки еще четыре пациента с коронавирусом скончались. Об этом на утро 19 ноября сообщил оперштаб региона.

-У женщины 1938 года рождения из Березовского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У женщины 1952 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.У женщины 1958 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1928 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, - рассказали подробности в оперштабе.

Всего же за прошедшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен еще 178 кузбассовцам, общее число заболевших с начала пандемии достигло 19019 человек. Выздоровело 202 пациента, а за все время 15325. Сейчас медицинскую помощь в стационарах получают 3365 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 9937 человек.