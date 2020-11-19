Оперштаб Кузбасса назвал город с самым большим числом заболевших коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

Оперативный штаб Кузбасса назвал город с самым большим числом заболевших коронавирусом за сутки. Данные опубликованы на утро 19 ноября.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 52, Кемерово – 41, Белово – 25, Прокопьевск – 11, Осинники и Киселевск – по девять, Мыски – восемь, Мариинский район – пять, Беловский район – четыре, Калтан, Топкинский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа – по два, Ленинск-Кузнецкий, Краснобродский, Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский и Юргинский муниципальные округа, Новокузнецкий и Таштагольский районы – по одному, - рассказали в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии заразились 19 019 человек. За минувшие сутки выздоровело 202 пациента, четверо скончались. На данный момент медицинскую помощь получают 3365 больных с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9937 человек.