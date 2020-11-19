Новое учебное учреждение создано в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно распоряжению, которое опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса, в регионе создано новое образовательное учреждение.

Новое образовательное учреждение появится на базе Кемеровского педагогического колледжа. Отныне колледж меняет не только название, но и тип государственного учреждения.

«Создать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» путем изменения типа существующего Государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский педагогический колледж», - сообщается в официальном документе.

Также в распоряжении говорится о том, что учредителем Кузбасского колледжа выступает министерство образования и науки Кузбасса. Ему предстоит сформировать задание на оказание госуслуг, а также внести изменения в устав колледжа и назначить членов наблюдательного совета.