Банду черных риелторов задержали в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мужчина и три женщины из Новокузнецка по подложным документам продавали две чужие квартиры. К счастью, черных риелторов удалось вовремя остановить.

Два жителя Новокузнецка были весьма удивлены, когда с ними связались специалисты Росреестра. Как оказалось, регистрируя документы сделки купли-продажи, они засомневались в подлинности подписи нотариуса. И, как оказалось, не зря. Оба владельца обеих квартир никаких сделок не совершали. Они тут же обратились за помощью в полицию.

Вскоре стражи порядка установили, что документы - поддельные, при этом обе сделки сопровождала одна и та же риелтор. Ее задержали в тот момент, когда женщина получила 2,7 миллиона рублей за проданную по подложной доверенности квартиру в Центральном районе Новокузнецка. Задержанной оказалась 56-летняя жительница города. Она стала фигуранткой уголовного дела и на время следствия была заключена под стражу.

А позже выяснилось, что у женщины были подельники: 52-летний мужчина, состоявший с ней в близких отношениях, а также коллега и бывшая клиентка - женщины 43 и 66 лет. Во время обыска у них оперативники изъяли несколько поддельных доверенностей, а также другие документы, имеющие значение для следствия.

- Используя фиктивные документы, участники группы согласно заранее распределенным ролям пытались совершить три незаконные сделки купли-продажи недвижимости. В результате собственникам жилья мог быть причинен ущерб на общую сумму 5 миллионов 300 тысяч рублей, однако все сделки были пресечены сотрудниками органов внутренних дел и Росреестра, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В скором времени мошенники предстанут перед судом. они могут лишиться свободы на срок до 10 лет.