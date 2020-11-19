Кузбассовец устроил поджог ради зрелища Фото: Евгения ГУСЕВА

21-летний житель Прокопьевска во время прогулки по ночному городу устроил поджог. Как оказалось, им двигал не злой умысел, а любопытство.

В одну из августовских ночей житель Прокопьевска выпил и отправился на прогулку по городу. В какой-то момент он оказался в частном секторе и обратил внимание на сено. 1500 брикетов находились на участке одного из местных фермеров - он заготовил сено на корм животным. Прокопчанину же стало интересно посмотреть, как быстро загорится сухая трава - и он ее поджег.

Сотрудникам полиции удалось установить личность поджигателя и задержать его. К слову, мужчина уже был ранее судим.

- Сумма причиненного ущерба составила более 120 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Рудничный суд Прокопьевска. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.