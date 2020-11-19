Россельхозбанк и Генпрокуратура обсудили итоги сотрудничества

В работе мероприятия приняли участие представители Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Участники обсудили итоги взаимодействия по вопросам выявления и пресечения правонарушений при выдаче и использовании кредитов.

Участники совещания обсудили вопросы, возникшие при расследовании конкретных уголовных дел. Реализованные в 2020 году совместные мероприятия способствовали снижению количества нарушений уголовно-процессуального законодательства по доследственным проверкам и уголовным делам, связанным с противоправными действиями в отношении банка.

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