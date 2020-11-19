Кузбасс засыпало снегом Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Зима окончательно вступает в свои права: минувшей ночью Кузбасс засыпало снегом.

Утро 19 ноября в Кузбассе выдалось снежным в большинстве территорий. Как сообщили синоптики, снег будет идти в течение всего дня. И уже с утра дворники чистили пешеходные дорожки и дворы.

По данным кемеровского гидрометцентра, в течение дня воздух прогреется до -8…-13 градусов на территории региона. В Кемерове – до – 9…-11. Ожидается переменная облачность. Кроме того, будет продолжать снег, правда, небольшой, а местами и умеренный. Местами возможна изморозь.

снег в Кузбассе. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Скорость западного метра, по данным синоптиков, будет достигать 4-9 метров в секунду, а местами – до 14 метров в секунду.