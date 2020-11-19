Школы Кузбасса оштрафовали на 2 миллиона рублей за плохую организацию питания Фото: Евгения ГУСЕВА

Кузбасские школы получили более 2 миллионов рублей штрафов за плохую организацию питания детей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Как рассказали в ведомстве, на контроле находится более двух тысяч детских и подростковых образовательных организаций, среди них: 1098 дошкольных учреждений, которые посещают 138,7 тысячи детей; 762 школы - 313,5 тысячи учащихся; 121 образовательная организация среднего профессионального образования, в которых обучается около 64 тысяч студентов; 81 организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - пять тысяч воспитанников.

За девять месяцев 2020 года специалисты проверили 137 дошкольных организаций, 96 школ, 8 профессиональных образовательных организаций и 16 организаций для детей-сирот.

- За выявленные нарушения, в том числе нарушения в организации питания, составлено 663 протокола об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов - более 2 миллионов рублей, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Число дел о привлечении к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности составило 19. Кроме того, 54 юридическим лицам выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.