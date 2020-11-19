Российский проект впервые стал победителем международного конкурса инноваций Eye on Innovation Award

Она стала первым проектом из России, победившим в финале премии за все время ее существования.

За право назвать экосистему «Свое.Фермерство» самым инновационным решением в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Россельхозбанк боролся с такими компаниями, как международный банк Deutsche Bank, французская страховая группа Axa, крупнейший банк региона Ближний Восток из Бахрейна – Bank ABC и самым цифровым банком Польши – mbank.

В финале премии, который состоялся вчера в Барселоне, экосистема заняла первое место по итогам голосования международного бизнес-сообщества и второе место по итогам голосования жюри. Таким образом, Россельхозбанк вошел в число победителей премии наряду с банком ABC и страховой группой AXA.

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