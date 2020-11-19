Новокузнечанин рассказал о лечении в ковидном госпитале в день выписки. Фото: Оперштаб Кузбасса

Житель Новокузнецка рассказал о лечении в ковидном госпитале в день своей выписки. А также поблагодарил медработников, которые поставили его на ноги.

Пациент новокузнецкого ковидного госпиталя Михаил Сапрыкин поблагодарил медработников, вылечивших его от коронавируса.

- Наступил, наверное, тот счастливый день - сидим и ждем выписки, сегодня нас выписывают. Попал я сюда 5-го числа, попал в не очень хорошем состоянии, и вот, благодаря персоналу этой больницы, благодаря девочкам заботливым, которые лечили, кормили, ухаживали, вот тот радостный день выздоровления пришел, - рассказывает мужчина. - Поэтому я, в свою очередь, выражаю всем огромную благодарность, всем девочкам, докторам, санитаркам. Большое спасибо за вашу заботу, за вашу работу, очень нужную работу.